Вучич планирует подать в отставку после назначения парламентских выборов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку после назначения даты парламентских выборов. Об этом он сказал в эфире телеканала Pink.
«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», – сказал он (цитата по ТАСС).
25 мая Вучич также сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил, что уйдет в отставку. Тогда же он рассказал, что после его ухода с поста в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы.
11 июня он заявил, что рассматривает возможность после отставки выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра страны. «Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много», – сказал политик.
Срок президентских полномочий Вучича истечет в 2027 г. Он впервые занял эту должность в 2017 г., затем его переизбрали на второй срок в 2022 г.