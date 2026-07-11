Небензя назвал условие прекращения героизации нацистов на Украине

1 июля Верховная рада Украины поддержала законопроект Зеленского о создании «украинского национального пантеона». Предполагается, что в него войдут члены ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Сам президент Украины участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА и присвоил наименование «Имени героев УПА» одному из подразделений ВСУ.