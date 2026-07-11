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Главная / Политика /

Небензя назвал условие прекращения героизации нацистов на Украине

Ведомости

Остановить практику героизации нацистов на Украине можно только одним способом: если перестанет существовать режим Владимира Зеленского. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя сказал в интервью «РИА Новости».

«Есть способ воздействовать [на практику героизации нацистов на Украине]. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», – сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).

1 июля Верховная рада Украины поддержала законопроект Зеленского о создании «украинского национального пантеона». Предполагается, что в него войдут члены ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам президент Украины участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА и присвоил наименование «Имени героев УПА» одному из подразделений ВСУ.

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла – высшей награды республики, а позднее заявил о непринятии бандеровской символики в Польше. Варшава дала Киеву несколько дней на переименование подразделения, назвав его героизацию недружественным шагом. В Кремле одобрили реакцию Польши.

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