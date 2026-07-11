Россия нанесла удары по военным предприятиям в Киеве и портовой инфраструктуре

По данным ведомства, поражены предприятия военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Также удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.