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Россия нанесла удары по военным предприятиям в Киеве и портовой инфраструктуре

Ведомости

В ночь на 11 июля ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по украинским военным предприятиям и портовой инфраструктуре. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, поражены предприятия военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Также удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

В ночь на 10 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами РФ. Ответные удары по украинским объектам стали реакцией на эти атаки и другие.

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