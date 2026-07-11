Berliner Zeitung: Зеленский вводит санкции для устранения оппонентов на Украине
Киев все чаще использует санкционные механизмы против украинских оппозиционеров и критиков президента, пишет Berliner Zeitung. Юристы и политологи уже предупреждают об опасном развитии событий. Зеленский, по их мнению, использует санкционные механизмы как политический инструмент, чтобы расправляться с оппонентами внутри страны, не прибегая к судебным процедурам.
Под ограничения попали экс-президент Петр Порошенко, олигарх Игорь Коломойский, бывший глава администрации Андрей Богдан, экс-советник Алексей Арестович и другие видные фигуры, которых в Киеве рассматривают как политических оппонентов. Особую дискуссию вызвали санкции против Порошенко в начале 2025 г. При том, что уголовное дело о госизмене против него практически не продвигается. Наблюдатели связывают тенденцию с концентрацией власти в руках президента как верховного главнокомандующего.
Пока все ограничения остаются в силе, однако эксперты допускают их пересмотр в судах.
В ноябре 2025 г. Зеленский ввел санкции на три года в отношении бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича и его партнера Александра Цукермана, связанных с коррупционным скандалом в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.