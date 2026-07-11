Berliner Zeitung: Зеленский вводит санкции для устранения оппонентов на Украине

Под ограничения попали экс-президент Петр Порошенко, олигарх Игорь Коломойский, бывший глава администрации Андрей Богдан, экс-советник Алексей Арестович и другие видные фигуры, которых в Киеве рассматривают как политических оппонентов. Особую дискуссию вызвали санкции против Порошенко в начале 2025 г. При том, что уголовное дело о госизмене против него практически не продвигается. Наблюдатели связывают тенденцию с концентрацией власти в руках президента как верховного главнокомандующего.