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Главная / Политика /

Два человека пострадали при атаках ВСУ в Курской области

Ведомости

Мужчина и женщина пострадали при атаках БПЛА в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В селе Илек Беловского района дрон атаковал частный дом: пострадала 59-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. В результате атаки повреждены крыша, стены, фасад и двери дома.

В селе Колпино Кореневского района при атаке БПЛА пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые ранения груди и спины, поясницы, плеча, нижней челюсти.

Пострадавшие отказались от госпитализации.

За сутки в Белгородской области от атак дронов пострадали несколько человек. В селе Дмитриевка при ударе по автомобилю погибла женщина, ее муж ранен. В Шебекине с акубаротравмой госпитализирован мужчина – дрон атаковал частный дом.

В районе Черемошного ранены двое: мужчина и женщина. У женщины множественные осколочные ранения, переломы и ожоги, она в тяжелом состоянии. В селе Устинка пострадали глава администрации и водитель – удар пришелся по служебной машине.

В ночь на 11 июля силы ПВО уничтожили 178 украинских беспилотников самолетного типа.

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