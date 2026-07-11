Фидан: Украина должна поддержать договоренности Анкориджа
Украина должна присоединиться к анкориджским соглашениям для продвижения к мирному урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию The National.
«Российская сторона придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое», – заявил Фидан (цитата по «РИА Новости»).
Он также сообщил, что в июне посещал Россию, где встречался с главой МИДа Сергеем Лавровым, представителями спецслужб и президентом Владимиром Путиным. По словам турецкого министра, российский лидер во время беседы с ним подтвердил намерение соблюдать соглашения, заключенные на Аляске. Вместе с тем Фидан отметил, что для урегулирования конфликта односторонних гарантий недостаточно.
Как сообщало издание Axios, президент США Дональд Трамп на саммите G7 допустил возможность пересмотра ранее достигнутых «анкориджских договоренностей» по Украине. 25 июня государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. 9 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США не могут выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, поскольку Вашингтон продолжает поддерживать Украину поставками оружия.