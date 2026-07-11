Фидан: Украина должна поддержать договоренности Анкориджа

Он также сообщил, что в июне посещал Россию, где встречался с главой МИДа Сергеем Лавровым, представителями спецслужб и президентом Владимиром Путиным. По словам турецкого министра, российский лидер во время беседы с ним подтвердил намерение соблюдать соглашения, заключенные на Аляске. Вместе с тем Фидан отметил, что для урегулирования конфликта односторонних гарантий недостаточно.