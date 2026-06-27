Axios: Трамп на саммите G7 допустил пересмотр договоренностей Анкориджа

При этом источники Axios подчеркивают, что другие участники саммита не верят в реальную готовность Трампа предпринимать конкретные шаги против России. Ранее в рамках «анкориджских договоренностей» Вашингтон согласился с требованием Москвы о том, чтобы Донбасс оставался под контролем России при любом мирном соглашении. Теперь, по информации журналистов, Трамп дал понять, что может отойти от этих договоренностей, пишет издание.