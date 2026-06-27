Axios: Трамп на саммите G7 допустил пересмотр договоренностей Анкориджа
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции допустил возможность пересмотра ранее достигнутых «анкориджских договоренностей» по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на встрече.
По данным издания, Трамп, который на полях саммита встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а до этого беседовал с президентом России Владимиром Путиным, говорил о необходимости давления на Москву.
При этом источники Axios подчеркивают, что другие участники саммита не верят в реальную готовность Трампа предпринимать конкретные шаги против России. Ранее в рамках «анкориджских договоренностей» Вашингтон согласился с требованием Москвы о том, чтобы Донбасс оставался под контролем России при любом мирном соглашении. Теперь, по информации журналистов, Трамп дал понять, что может отойти от этих договоренностей, пишет издание.
25 июня государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Он также подтвердил настрой США «предпринять активные шаги» и занять конструктивную позицию в процессе урегулирования ситуации вокруг Украины.
Так Рубио прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Российская сторона отметила, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с антироссийской политикой своих европейских союзников.
16 июня Трамп объявил, что США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине, Иран отходит на второй план.