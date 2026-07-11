Навроцкий пообещал сделать все для запрета флага УПА в Польше
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что сделает все, чтобы в его стране не появился флаг УПА (Украинская повстанческая армия,
Навроцкий отметил, что красно-черный флаг УПА отсылает к тому, что в фашистской Германии называли «кровью и почвой». Он подчеркнул, что поляки не хотят видеть этого в своей стране.
По словам Навроцкого, Польша не обвиняет весь украинский народ, а только саму идеологию Бандеры, которую используют в XXI в.
«Это просто недопустимо, потому что восхваление геноцида или закрытие глаз – это поощрение нового геноцида», – заключил он.
Волынская резня – это собирательное название для кампании массовых убийств этнических поляков украинскими националистами на Западной Украине в 1943–1944 гг. Всего погибло до 100 000 человек. Кульминацией этих событий стало 11 июля 1943 г. («Кровавое воскресенье»). С 2016 г. этот день признан в Польше как национальный день памяти жертв трагедии.
12 июня вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна поддерживать вступление Украины в ЕС до выполнения Киевом ряда требований, отражающих польские интересы. Среди ключевых ожиданий от украинской стороны вице-спикер назвал отказ от бандеровской идеологии, соблюдение прав польского национального меньшинства на территории Украины, а также введение мер, способных обеспечить более благоприятные условия для польской промышленности.