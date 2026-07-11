Навроцкий пообещал сделать все для запрета флага УПА в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что сделает все, чтобы в его стране не появился флаг УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Он выразил надежду, что польский парламент примет запрещающий закон. Об этом президент сказал в ходе выступления в День памяти жертв Волынской резни, его цитирует TVP Info.