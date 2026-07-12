Умер бывший эмир Катара

Аль Тани родился 1 января 1952 г. В 1977 г. был назначен наследником престола и министром обороны Катара. Он возглавлял страну на протяжении 18 лет с 1995 по 2013 гг. после свержения своего отца Халифы ибн Хамада. Сын Аль Тани – Тамим ибн Хамад Аль Тани – нынешний эмир Катара.