Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%CHKZ13 400+0,37%ARSA5,64-0,35%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,23-0,09%RGBITR756,76+0,02%
Главная / Политика /

Умер бывший эмир Катара

Ведомости

Бывший эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль Тани умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на канцелярию эмира.

В заявлении отмечается, что бывший глава государства скончался утром. В канцелярии назвали его смерть тяжелой утратой для страны.

Аль Тани родился 1 января 1952 г. В 1977 г. был назначен наследником престола и министром обороны Катара. Он возглавлял страну на протяжении 18 лет с 1995 по 2013 гг. после свержения своего отца Халифы ибн Хамада. Сын Аль Тани – Тамим ибн Хамад Аль Тани – нынешний эмир Катара. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её