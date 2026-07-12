Трамп назвал Грэма истинным патриотом Америки

Американский сенатор от штата Южная Каролина умер после внезапной болезни. О смерти сообщили в его офисе. Грэм скончался вечером 11 июля. Грэм находился в Киеве совсем недавно, 10 июля, после чего вернулся в Вашингтон, где должен был появиться на американском телевидении утром 12 июля.