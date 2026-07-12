Трамп назвал Грэма истинным патриотом Америки
Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть сенатора Линдси Грэма, назвав его одним из величайших людей и законодателей, которых он когда-либо знал. Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.
Трамп высоко оценил многолетнюю деятельность сенатора и подчеркнул его преданность стране. По его словам, Грэм оставался человеком, полностью посвятившим себя государственной службе.
Американский лидер также сообщил, что сведения о церемонии прощания и похоронах будут опубликованы позднее.
Американский сенатор от штата Южная Каролина умер после внезапной болезни. О смерти сообщили в его офисе. Грэм скончался вечером 11 июля. Грэм находился в Киеве совсем недавно, 10 июля, после чего вернулся в Вашингтон, где должен был появиться на американском телевидении утром 12 июля.
Сотрудники экстренной помощи прибыли на вызов об остановке сердца в доме Грэма на Капитолийском холме вечером 11 июля, сообщил NBC со ссылкой на аудиозапись из полиции.