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Главная / Политика /

Трамп назвал Грэма истинным патриотом Америки

Ведомости

Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть сенатора Линдси Грэма, назвав его одним из величайших людей и законодателей, которых он когда-либо знал. Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

Трамп высоко оценил многолетнюю деятельность сенатора и подчеркнул его преданность стране. По его словам, Грэм оставался человеком, полностью посвятившим себя государственной службе.

Американский лидер также сообщил, что сведения о церемонии прощания и похоронах будут опубликованы позднее.

Умер ключевой союзник Трампа Линдси Грэм

Политика / Международные новости

Американский сенатор от штата Южная Каролина умер после внезапной болезни. О смерти сообщили в его офисе. Грэм скончался вечером 11 июля. Грэм находился в Киеве совсем недавно, 10 июля, после чего вернулся в Вашингтон, где должен был появиться на американском телевидении утром 12 июля.

Сотрудники экстренной помощи прибыли на вызов об остановке сердца в доме Грэма на Капитолийском холме вечером 11 июля, сообщил NBC со ссылкой на аудиозапись из полиции.

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