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Дрон ударил по остановке в Энергодаре, погибла женщина

Ведомости

В Энергодаре беспилотник ВСУ нанес удар по автобусной остановке, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

Жертвой атаки стала женщина 1971 г. р. Троим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, еще один человек госпитализирован.

Кроме удара по остановке беспилотники атаковали один из магазинов города. В результате этого инцидента пострадавших нет. Глава Энергодара сообщил, что профильные службы продолжают работу в усиленном режиме и контролируют ситуацию.

Силы ПВО за ночь ликвидировали 349 беспилотников над российскими регионами.

10 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что 462 украинских беспилотника атаковали ЗАЭС с середины марта. За эти месяцы станция также пережила более 16 ударов артиллерии.

Атаки ВСУ на территории ЗАЭС и город-спутник Энергодар происходят регулярно. В начале июля два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли из-за удара украинского дрона во время проведения аварийно-восстановительных работ. Тогда МАГАТЭ подтвердило, что в Энергодаре есть значительные повреждения после атак.

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