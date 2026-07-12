Дрон ударил по остановке в Энергодаре, погибла женщина

Атаки ВСУ на территории ЗАЭС и город-спутник Энергодар происходят регулярно. В начале июля два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли из-за удара украинского дрона во время проведения аварийно-восстановительных работ. Тогда МАГАТЭ подтвердило, что в Энергодаре есть значительные повреждения после атак.