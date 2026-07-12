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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

Ведомости

ГСУ Следственного комитета России возбудило дело по статье о теракте после атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре, сообщили в ведомостве.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ. Следователи устанавливают тип и модель беспилотного летательного аппарата, который был использован при атаке.

В СК подчеркнули, что действиям украинских военнослужащих, причастных к удару, будет дана уголовно-правовая оценка. Следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Беспилотник нанес удар по автобусной остановке, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. Дрон также атаковали один из магазинов города, пострадавших нет.

Средства российской ПВО за сутки ликвидировали 11 управляемых авиационных бомб и 585 БПЛА самолетного типа.

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