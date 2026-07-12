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Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 47

Ведомости

На подлете к Москве сбили еще два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество сбитых дронов с начала суток достигло 47.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.

Росавиация объявила, что столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с профильными органами.

Ночью 12 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 349 беспилотников. Дроны уничтожили над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и др. Собянин сообщал, что около 300 БПЛА летели в сторону Московского региона за последние сутки.

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