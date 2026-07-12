Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 47
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество сбитых дронов с начала суток достигло 47.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
Росавиация объявила, что столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с профильными органами.
Ночью 12 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 349 беспилотников. Дроны уничтожили над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и др. Собянин сообщал, что около 300 БПЛА летели в сторону Московского региона за последние сутки.