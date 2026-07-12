Axios: США ударили по ракетным комплексам Ирана возле Ормузского пролива
Американские силы нанесли удары по ракетным комплексам Ирана в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Армия США нанесла несколько ударов по иранским системам ракет и противовоздушной обороны, а также по небольшим скоростным лодкам Корпуса стражей исламской революции в нескольких точках вокруг Ормузского пролива», – написал он в X.
Удары США по иранским объектам возобновились 8 июля. США обвинили Иран в атаках судов в Ормузском проливе. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон бьет по Ирану за «неверный выбор».
12 июля США провели третий раунд ударов после предполагаемых атак на судно, шедшее под флагом Кипра в Ормузском проливе.