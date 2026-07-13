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Россиянам рекомендовали взвешивать риски при поездке за рубеж

Ведомости

Россиянам следует взвешивать риски при поездках за рубеж, особенно в недружественные страны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ во Франции.

Дипломаты отметили, что рассчитывать на прежний уровень безопасности и комфорта в текущей международной обстановке опрометчиво. Речь идет не только о личной безопасности, но и о правовых и консульских аспектах.

29 июня у входа в жилой дом на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Исполнитель теракта оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда люди заходили внутрь. Позже стало известно, что жертвой оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. 7 июля «Украинская правда» писала со ссылкой на источники, что под Киевом нашли тело женщины, которую подозревают в покушении на Ермолаева. Тогда же в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины проинформировали, что двоих фигурантов дела об убийстве подозреваемой в теракте в отношении Ермолаева в Монако задержали.

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