Россиянам рекомендовали взвешивать риски при поездке за рубеж

29 июня у входа в жилой дом на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Исполнитель теракта оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда люди заходили внутрь. Позже стало известно, что жертвой оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. 7 июля «Украинская правда» писала со ссылкой на источники, что под Киевом нашли тело женщины, которую подозревают в покушении на Ермолаева. Тогда же в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины проинформировали, что двоих фигурантов дела об убийстве подозреваемой в теракте в отношении Ермолаева в Монако задержали.