Нетаньяху рассказал о вспышке гнева у Грэма в ходе последнего разговора с ним
Сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вышел из себя во время последнего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом израильский премьер заявил Fox News.
По словам израильского премьера, он заявил Грэму о способности страны к самообеспечению.
«Ни за что, так нельзя», – резко возразил сенатор (цитата по «РИА Новости»).
Как уточнил Нетаньяху, Грэм не согласился с тем, что Израиль может самостоятельно защищать свои и американские интересы. При этом он назвал покойного сенатора «необыкновенным другом» Израиля.
Грэм (республиканец от Южной Каролины) скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Согласно сообщению его офиса, причиной смерти стала «кратковременная и внезапная болезнь». Предположительно, он умер от проблем с сердцем. В день смерти сенатор вернулся из Киева, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Грэм находился на посту сенатора с 2002 г. и в последнее время занимал должность председателя бюджетного комитета сената.