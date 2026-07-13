Times: под Хельсинки построили подземный город на случай конфликта с Россией

2 июля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Финляндия вошла в список ядерных целей России после того, как страна сняла запрет на размещение ядерного оружия. 26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Поправки официально начали действовать с 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на это решение Финляндии.