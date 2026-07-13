Times: под Хельсинки построили подземный город на случай конфликта с Россией
Под финской столицей Хельсинки расположен подземный город с 5500 убежищами, достаточными для размещения почти 1 млн человек в случае ядерного удара или «нападения России». Об этом пишет The Times.
По данным издания, любое новое офисное или жилое здание определенного размера должно иметь бункер. Самый большой из них находится в Хельсинки и вмещает 11 500 человек. В городе проживает более 675 000 жителей.
Внутри убежищ есть бассейны олимпийских размеров с водными горками, саунами, картинговыми дорожками, скейт-парками, церквями и центрами стрельбы из лука. Юкка-Пекка Шродерус из городского спасательного департамента сообщил изданию, что бункеры построены городом на случай чрезвычайной ситуации, но затем сдаются в аренду. Они даже используются в качестве «площадок для репетиций хэви-металлических групп».
2 июля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Финляндия вошла в список ядерных целей России после того, как страна сняла запрет на размещение ядерного оружия. 26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Поправки официально начали действовать с 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на это решение Финляндии.