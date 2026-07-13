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Главная / Политика /

Эрдоган начал переговоры с Западом для возобновления переговоров по Украине

Ведомости

Президент Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с западными лидерами, чтобы придать импульс переговорному процессу по Украине. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, восстановление диалога остается приоритетом для турецкого лидера. Анкара продолжает контакты с заинтересованными сторонами и выступает за скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому общению.

8 июля Эрдоган заявил на пленарной сессии саммита НАТО в Анкаре, что Турция разделяет позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, помимо военной поддержки Украине, Турция продолжает вести работу по активным каналам с Москвой, чтобы приблизиться к достижению мира.

В тот же день New York Post со ссылкой на источники сообщила, что Украина отвергла мирный план из 28 пунктов, который был предложен Киеву Трампом. Это случилось накануне его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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