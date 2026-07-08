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Эрдоган поддержал позицию Трампа по украинскому урегулированию

Ведомости

Турция разделяет позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пленарной сессии саммита НАТО в Анкаре.

«Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе составления списков приоритетных потребностей Украины. В дополнение к военной поддержке, которую мы оказываем Украине из наших национальных запасов, мы также оставляем активными каналы связи с Россией, чтобы направить ее к миру», – сказал он (цитата по ТАСС).

8 июля New York Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев отверг предложенный Трампом мирный план из 28 пунктов накануне его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО. По данным газеты, украинская сторона намерена убедить Трампа, что сохраняет ключевые рычаги влияния на ход конфликта.

6 июля американский лидер говорил, что урегулирование конфликта на Украине станет одной из ключевых тем саммита НАТО. «Мы собираемся обсуждать это. Я думаю, мы положим этому конец», – отмечал глава Белого дома.

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