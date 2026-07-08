Эрдоган поддержал позицию Трампа по украинскому урегулированию

«Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе составления списков приоритетных потребностей Украины. В дополнение к военной поддержке, которую мы оказываем Украине из наших национальных запасов, мы также оставляем активными каналы связи с Россией, чтобы направить ее к миру», – сказал он (цитата по ТАСС).