Российские силы ПВО сбили 342 украинских беспилотника в течение ночи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 мск 12 июля в сторону Московского региона направлялись свыше 350 дронов ВСУ. По его словам, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице были сбиты 50 беспилотных устройств. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал о трех погибших и пяти раненых в результате атаки беспилотников. По его данным, в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ нейтрализовали в небе над регионом 81 украинский беспилотник.