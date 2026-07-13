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Российские силы ПВО сбили 342 украинских беспилотника в течение ночи

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 342 беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, с 20:00 мск 12 июля до 08:00 мск 13 июля воздушные цели ВСУ были ликвидированы над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом и Краснодарским краем. Атаки дронов также предотвращены над Республиками Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Темрюкском районе Краснодарского края на территории одного из предприятий произошло возгорание после падения фрагментов беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белореченском районе обломки беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия. В Адыгее силы ПВО перехватили четыре беспилотника в пригороде Майкопа. Обошлось без жертв и разрушений.

Во Владимире в результате падения беспилотника повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Погибших и пострадавших нет, 39 жильцов многоквартирного дома эвакуировали, среди них – восемь детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 мск 12 июля в сторону Московского региона направлялись свыше 350 дронов ВСУ. По его словам, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице были сбиты 50 беспилотных устройств. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал о трех погибших и пяти раненых в результате атаки беспилотников. По его данным, в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ нейтрализовали в небе над регионом 81 украинский беспилотник.

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