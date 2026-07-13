Каллас: ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций

10 июля Euractiv писал, что ЕС может значительно смягчить 21-й пакет. Для согласования пакета послы ЕС намеревались лишить документ наиболее сильных элементов, отказавшись от запрета на импорт российского СПГ и ослабив запрет на экспорт рыбы из России.