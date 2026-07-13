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Главная / Политика /

Каллас: ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций

Ведомости

Европейские послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций ко встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», – сказала она (цитата по ТАСС).

Каллас уточнила, что министры намерены включить в черный список 250 человек: «Это разные люди, которые работают в разных сферах».

Очередной пакет антироссийских санкций может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел, писали «Ведомости». Под санкции могут попасть еще 170 российских физлиц и юрлиц. Также предлагается ограничить транзакции с 31 российским банком.

10 июля Euractiv писал, что ЕС может значительно смягчить 21-й пакет. Для согласования пакета послы ЕС намеревались лишить документ наиболее сильных элементов, отказавшись от запрета на импорт российского СПГ и ослабив запрет на экспорт рыбы из России.

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