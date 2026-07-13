Иран не станет выполнять обязательства по меморандуму с США
Тегеран не будет выполнять обязательства по меморандуму из-за американских ударов. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.
«Отныне мы будем действовать таким образом: пока другая сторона продолжает нарушать свои обязательства, Исламская Республика Иран, в свою очередь, воздержится от выполнения тех обязательств, которые на себя взяла», – сказал он (цитата по ТАСС).
Багаи утверждает, что Тегеран не нарушал обязательства соглашения и прежде иранская сторона проявляла «скрупулезность и серьезность», на переговорах: «Стороной, постоянно нарушающей договоренности, является американская сторона».
Американские силы возобновили удары по Ирану 8 июля. Вашингтон заподозрил Тегеран в атаках судов в Ормузском проливе. Иран начал наносить ответные удары по американским объектам на Ближнем Востоке. 12 июля в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об ударе по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе.