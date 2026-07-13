Песков поздравил Венецианскую биеннале со свободой от «зашоренности»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил Венецианскую биеннале с тем, что она свободна от «зашоренности», которая сейчас доминирует в Европе. Так он прокомментировал сообщение о рекомендации Еврокомиссии (ЕК) лишить биеннале финансирования из-за российского павильона.
«Насчет венецианского биеннале можно только выразить сожаление. Во-первых, выразить признательность тем организаторам, которые были и остаются в сотрудничестве с нашими представителями. И выразить сожаление, что в других странах продолжаются попытки аннулирования нашей культуры», – сказал Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, на Западе повсеместно имеют место попытки «задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры». Он назвал это явление печальным и отметил, что российская культура – одна из богатейших цивилизационных культур на земле и всегда была источником взаимного обогащения и «для самой России, и для тех стран, где она присутствовала». Песков добавил, что какие-то проявления российской культуры за рубежом остаются, но находятся «под страшным давлением».
12 июля исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен сообщила в соцсетях, что ЕК рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить финансирование Венецианской биеннале в размере 2 млн евро. Рекомендация была подготовлена после анализа объяснений, представленных организаторами биеннале, из-за повторного открытия российского павильона.
6 мая ЕК предупредила правительство Италии и организаторов Венецианской биеннале о возможном нарушении санкционного режима ЕС в случае допуска национального павильона России к участию в выставке. В письмах говорится, что участие России может нарушить запрет ЕС на «предоставление услуг российскому государству», поскольку принадлежит правительству РФ. Ранее президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко впервые с 2022 г. разрешил России представить выставку в национальном павильоне.