Песков поздравил Венецианскую биеннале со свободой от «зашоренности»

По словам представителя Кремля, на Западе повсеместно имеют место попытки «задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры». Он назвал это явление печальным и отметил, что российская культура – одна из богатейших цивилизационных культур на земле и всегда была источником взаимного обогащения и «для самой России, и для тех стран, где она присутствовала». Песков добавил, что какие-то проявления российской культуры за рубежом остаются, но находятся «под страшным давлением».