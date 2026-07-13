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Песков: Россия не располагает информацией о покушении на Трампа в Анкаре

Ведомости

Россия не располагает информацией о якобы готовившемся покушении на президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также не стал комментировать предположение о том, могли ли американские спецслужбы консультироваться с российскими коллегами в связи с предполагаемой угрозой.

«Никак не стал бы комментировать это сообщение, потому что не располагаю такой информацией. И не знаю, с каким доверием можно относиться к этим израильским источникам», – ответил на брифинге представитель Кремля.

12 июня The Wall Street Journal сообщил, что американские власти не посчитали достаточно убедительными разведданные, полученные от Израиля, о возможном плане Ирана по убийству Трампа. По данным издания, часть американских чиновников усомнились в достоверности представленной информации и выразили опасения, что Израиль использует разведывательные материалы для влияния на позицию Вашингтона по вопросу возможного возобновления полномасштабной войны с Ираном. Источники газеты отметили, что отдельный материал способен отражать лишь часть общей картины.

8 июля Трамп, выступая перед прессой в Анкаре, упомянул об угрозах в свой адрес. «Они хотят устранить лидера США – меня. Я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в каждом их списке. И пока, наверное, мне немного везло, но это может продлиться недолго», – сказал глава Белого дома.

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