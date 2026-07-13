Песков: Россия не располагает информацией о покушении на Трампа в Анкаре

8 июля Трамп, выступая перед прессой в Анкаре, упомянул об угрозах в свой адрес. «Они хотят устранить лидера США – меня. Я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в каждом их списке. И пока, наверное, мне немного везло, но это может продлиться недолго», – сказал глава Белого дома.