Иран и РФ приблизились к выработке соглашения по торговле газом

В апреле в интервью «Ведомостям» посол Ирана Казем Джалали сказал, что реализация с 1 апреля проекта главного «узкого места» МТК «Север – Юг», железной дороги Решт – Астара, перенесена. Вернуться к этому планируется до конца 2026 г. Как отметил Джалали, войны обычно увеличивают логистические издержки, а в экономических отношениях между Ираном и Россией, «несмотря на расширение сотрудничества, геополитическая обстановка и временные ограничения, вызванные текущей ситуацией, могут частично замедлить или увеличить издержки».