Иран и РФ приблизились к выработке соглашения по торговле газом
Тегеран и Москва находятся на завершающей стадии подготовки соглашения по торговле газом. Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад, передает агентство Shana.
По его словам, основные положения окончательной сделки согласованы, сейчас планируется в кратчайшие сроки окончательно выработать договоренности.
По данным агентства, заявление было сделано на полях встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. В ходе переговоров стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на 19-м заседании российско-иранской межправительственной комиссии, которое состоялось в феврале. Кроме того, речь шла об инвестициях российских компаний в нефтегазовые месторождения Ирана и мерах по устранению существующих препятствий в двустороннем сотрудничестве.
В феврале Цивилев заявил, что Россия и Иран начнут реализацию проекта железнодорожной линии Решт – Астара, которая является частью международного транспортного коридора «Север – Юг», 1 апреля 2026 г. По его словам, стороны успешно урегулировали все спорные вопросы, которые препятствовали запуску проекта. Он добавил, что РФ и Иран практически завершили все необходимые работы, включая оформление земельных участков и получение льгот.
В апреле в интервью «Ведомостям» посол Ирана Казем Джалали сказал, что реализация с 1 апреля проекта главного «узкого места» МТК «Север – Юг», железной дороги Решт – Астара, перенесена. Вернуться к этому планируется до конца 2026 г. Как отметил Джалали, войны обычно увеличивают логистические издержки, а в экономических отношениях между Ираном и Россией, «несмотря на расширение сотрудничества, геополитическая обстановка и временные ограничения, вызванные текущей ситуацией, могут частично замедлить или увеличить издержки».