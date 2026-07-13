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Главная / Политика /

МИД Финляндии вызвал посла России по делу о кибератаках

Ведомости

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Элина Валтонен в соцсети Х.

По словам министра, решение принято на фоне утверждения Евросоюзом нового пакета санкций в сфере кибербезопасности.

Глава МИДа также обвинила Москву в якобы ведении вредоносной кибердеятельности. «Финляндия осуждает вредоносную киберактивность России и злоупотребление киберпространством. Сегодня я вызвала посла Российской Федерации на встречу», – написала она.

13 июля МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Причиной стала, как утверждают в Берлине, российская киберкампания против Германии, других стран Евросоюза и Украины. По той же причине МИД Франции в ближайшие дни намерен вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова.

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