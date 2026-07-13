МИД Финляндии вызвал посла России по делу о кибератаках
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Элина Валтонен в соцсети Х.
По словам министра, решение принято на фоне утверждения Евросоюзом нового пакета санкций в сфере кибербезопасности.
Глава МИДа также обвинила Москву в якобы ведении вредоносной кибердеятельности. «Финляндия осуждает вредоносную киберактивность России и злоупотребление киберпространством. Сегодня я вызвала посла Российской Федерации на встречу», – написала она.