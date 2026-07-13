МИД Финляндии вызвал посла России по делу о кибератаках

13 июля МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Причиной стала, как утверждают в Берлине, российская киберкампания против Германии, других стран Евросоюза и Украины. По той же причине МИД Франции в ближайшие дни намерен вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова.