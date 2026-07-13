ЕС ввел санкции против торговли суданским золотом

Кроме того, Евросоюз запретил продажу, поставки, экспорт и передачу Судану ртути и цианида, которые широко применяются при разработке золотых месторождений. При этом ограничения не распространяются на поставки этих веществ в гуманитарных целях или для нужд здравоохранения.