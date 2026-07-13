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ЕС ввел санкции против торговли суданским золотом

Ведомости

Евросоюз ввел запрет на импорт золота из Судана, а также на поставки в страну ртути и цианида, используемых при добыче драгоценного металла. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС ввел запрет на закупку, импорт или передачу золота, произведенного в Судане», – говорится в документе.

Кроме того, Евросоюз запретил продажу, поставки, экспорт и передачу Судану ртути и цианида, которые широко применяются при разработке золотых месторождений. При этом ограничения не распространяются на поставки этих веществ в гуманитарных целях или для нужд здравоохранения.

В Совете ЕС заявили, что новые меры направлены на сокращение источников финансирования вооруженного конфликта в Судане, который, по оценке Брюсселя, уже привел к гуманитарному кризису и нарушениям международного гуманитарного права и прав человека.

Осенью 2025 г. суданская армия под напором мятежных вооруженных группировок «Сил быстрого реагирования» отступила из административного центра Северного Дарфура. Генсек ООН Антониу Гутерриш называл захват северной части Дарфура мятежниками «ужасной эскалацией» и призывал обратить внимание на те страны, которые поставляют оружие враждующим сторонам.

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