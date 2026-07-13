Власти Италии объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары
Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший – красный – уровень погодной опасности в семи городах страны, включая Рим, из-за новой волны жары. Об этом сообщил ТАСС.
По данным министерства, во Флоренции и Перудже красный уровень опасности действует уже с 13 июля. По прогнозам синоптиков, новая волна жары связана с африканским антициклоном, который сместился на восток и полностью накрыл Апеннинский полуостров.
Ожидается, что в центральных и южных регионах Италии, а также на острове Сардиния температура воздуха достигнет +39–41 градусов. Во Флоренции столбики термометров могут подняться до +39 градусов, в Риме – до +38 градусов.
В связи с экстремальной жарой метеорологи рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности. Особое внимание власти призвали уделить детям и пожилым людям, которым советуют по возможности оставаться дома, употреблять больше воды и ограничить физические нагрузки.
13 июля Reuters сообщал, что аномальная жара в Европе привела к 10 650 смертям на неделе с 22 по 28 июня. Подавляющее большинство смертей составили люди в возрасте 65 лет и старше – более 9000 человек.