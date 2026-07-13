Аксенов призвал чиновников не «отсиживаться в кустах» в кризис
Чиновники и депутаты, которые в условиях кризиса предпочтут «отсидеться в кустах», не смогут рассчитывать на карьерный рост в Крыму. Об этом глава республики Сергей Аксенов написал в своем канале в Max.
«Это касается и депутатского корпуса, и республиканских, и муниципальных исполнительных органов власти. У всех должны быть социальная ответственность и нагрузка», – отметил Аксенов.
По его словам, задача представителей власти всех уровней – разделить с жителями республики возникающие трудности. Это, как подчеркнул глава региона, позволит Крыму, как и в 2014 г., «вместе пройти испытание с честью».
Аксенов также сообщил, что президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в Крыму и оказывает необходимую поддержку. По его словам, уже на этой неделе власти представят дополнительные меры поддержки бизнеса, подготовленные совместно с федеральным центром.
Кроме того, глава республики предупредил, что дефицит топлива пока сохраняется. По его словам, гарантировать ежедневное наличие бензина на автозаправках и установить точные графики его отпуска «еще некоторое время» не получится.
До этого Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» заявил, что власти разрабатывают новую систему снабжения Крыма топливом, которую будет сложно нарушить украинским силам.