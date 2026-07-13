У здания конгресса США задержали мужчину с огнестрельным оружием
У здания конгресса США в Вашингтоне задержан мужчина, при котором обнаружили огнестрельное оружие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя полиции Капитолия.
«Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования полицией Капитолия», – заявил представитель правоохранительных органов.
Сейчас следователи устанавливают личность задержанного и выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым мужчина направился к зданию конгресса на автомобиле.
26 апреля вооруженный мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами проник на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton. В результате был ранен федеральный сотрудник, а президент США Дональд Трамп и члены его администрации покинули бальный зал, где проходил ужин ассоциации корреспондентов при Белом доме. По данным правоохранительных органов, 31-летний подозреваемый был задержан после перестрелки в вестибюле отеля.