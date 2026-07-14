ВОЗ: число заболевших Эболой может быть больше официальных данных

По официальным данным, в ДРК зарегистрировано около 2000 случаев заражения вирусом Эбола и более 700 смертей. Представитель ВОЗ отметил, что значительная часть новых случаев выявляется за пределами известных цепочек контактов: около 80% заражений происходят среди людей, которые не числились в списках контактов заболевших.