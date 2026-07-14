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ВОЗ: число заболевших Эболой может быть больше официальных данных

Ведомости

Реальное число заболевших вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может значительно превышать официальные показатели. По оценке Всемирной организации здравоохранения, фактический масштаб вспышки может быть в два-четыре раза больше выявленных случаев, сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Ихеквеазу, передает ТАСС.

По официальным данным, в ДРК зарегистрировано около 2000 случаев заражения вирусом Эбола и более 700 смертей. Представитель ВОЗ отметил, что значительная часть новых случаев выявляется за пределами известных цепочек контактов: около 80% заражений происходят среди людей, которые не числились в списках контактов заболевших.

6 июля Конголезское агентство печати (ACP) со ссылкой на официальные данные писало, что от лихорадки Эбола в ДРК скончались 506 человек. Всего в стране зарегистрирован 1561 подтвержденный случай заболевания и 253 выздоровления. Согласно документу, общий уровень летальности составляет 32,4%, а показатель отслеживания контактов достиг 81,6%.

4 июля министерство коммуникаций и средств массовой информации Конго сообщало о 473 летальных исходах от вируса Эбола. На тот момент общее число подтвержденных случаев заражения составляло 1502.

Вспышка Эболы в ДР Конго и Уганде была зафиксирована в мае. 15 июня ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации.

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