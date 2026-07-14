Politico: смерть Грэма лишает Израиль одного из главных союзников в Вашингтоне

Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Согласно сообщению его офиса, причиной смерти стала «кратковременная и внезапная болезнь». Предположительно, он умер от проблем с сердцем. В день смерти сенатор вернулся из Киева, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Грэм находился на посту сенатора с 2002 г. и в последнее время занимал должность председателя бюджетного комитета сената.