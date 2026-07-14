Politico: смерть Грэма лишает Израиль одного из главных союзников в Вашингтоне
Смерть сенатора-республиканца Линдси Грэма стала серьезным ударом по усилиям Израиля сохранить поддержку США в противостоянии с Ираном и продвигать свои интересы в Вашингтоне. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в Белом доме, знакомые с политикой США на Ближнем Востоке.
По данным издания, сенатор от Южной Каролины многие годы оставался одним из самых последовательных сторонников Израиля. Он поддерживал поставки американского вооружения Израилю, выступал за нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией и занимал жесткую позицию в отношении Ирана. В ряде случаев Грэм призывал к нанесению ударов по Исламской Республике даже тогда, когда президент США Дональд Трамп проявлял большую осторожность.
Politico отмечает, что влияние Грэма объяснялось не только его позицией в сенате, но и близкими отношениями с Трампом. Благодаря своему авторитету в конгрессе он оказывал заметное влияние на вопросы финансирования американской внешней политики и оставался одним из ключевых лоббистов интересов Израиля в Вашингтоне.
По словам одного из ближневосточных аналитиков, поддерживающего контакты с израильскими властями, потеря Грэма стала для Израиля «действительно серьезным ударом». «В Израиле всегда знали, что Линдси стремился интегрировать Израиль в регион и противодействовать иранскому влиянию. Потеря такого человека – того, кто выступал на телевидении, использовал свои полномочия и обладал таким авторитетом, – это действительно серьезный удар», – сказал собеседник издания.
Как пишет Politico, смерть сенатора совпала с периодом снижения уровня поддержки Израиля в американском обществе. Недовольство действиями израильских властей растет как среди демократов, так и среди республиканцев, главным образом из-за военной кампании в секторе Газа и жесткой линии в отношении Ирана.
Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Согласно сообщению его офиса, причиной смерти стала «кратковременная и внезапная болезнь». Предположительно, он умер от проблем с сердцем. В день смерти сенатор вернулся из Киева, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Грэм находился на посту сенатора с 2002 г. и в последнее время занимал должность председателя бюджетного комитета сената.