Вучич: Сербию при желании могли бы сразу принять в НАТО

Ранее Вучич неоднократно подчеркивал приверженность Белграда военному нейтралитету. В марте 2026 г. он заявлял, что Сербия «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет», выстраивая дружеские отношения с другими государствами и даже участвуя в учениях с НАТО. При этом Вучич в 2022 г. исключил возможность вступления в альянс, напомнив о бомбардировках Сербии силами НАТО в 1999 г.