Вучич: Сербию при желании могли бы сразу принять в НАТО
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страну могли бы сразу принять в НАТО, если бы он изъявил такое желание. Однако Белград намерен сохранять военный нейтралитет и не втягиваться в конфликты.
«Знаете, я провожу ту политику, которую обещал своему народу: политику военного нейтралитета. Я не буду втягивать Сербию в конфликты <...>. Если бы я хотел, чтобы мы вступили в НАТО, нас бы приняли сразу же», – заявил Вучич сербским журналистам в Париже (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что не согласился и на включение республики в так называемую коалицию желающих – группу западных стран, оказывающих поддержку Украине и допускающих свое участие в миротворческой миссии на ее территории.
Вучич находится в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Сербия стала единственной страной среди приглашенных, которая не является членом ни ЕС, ни НАТО, ни «коалиции желающих». Во вторник Вучич посетил военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии. При этом сербские военные в параде не участвовали.
Ранее Вучич неоднократно подчеркивал приверженность Белграда военному нейтралитету. В марте 2026 г. он заявлял, что Сербия «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет», выстраивая дружеские отношения с другими государствами и даже участвуя в учениях с НАТО. При этом Вучич в 2022 г. исключил возможность вступления в альянс, напомнив о бомбардировках Сербии силами НАТО в 1999 г.