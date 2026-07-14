Израиль отказался принять дополнительные самолеты-заправщики ВВС США
Израиль отказался принять дополнительные американские самолеты-заправщики в аэропорту «Бен-Гурион» близ Тель-Авива, сообщил портал Ynet со ссылкой на заявление министра транспорта Израиля Мири Регев.
«Сейчас разгар лета, сотни тысяч израильтян купили авиабилеты, а мы обещали разрешить их рейсы и не аннулировать ни одного билета из-за американских самолетов-заправщиков. Поэтому я поручила не разрешать посадку дополнительных самолетов-заправщиков сверх согласованного количества в 20 самолетов», – отметила глава минтранса.
По ее словам, остальные воздушные судна разместят на базах ВВС Израиля.
Как пишет портал, США в течение последнего месяца приостановили вывод своих самолетов-заправщиков из «Бен-Гуриона» на фоне эскалации конфликта с Ираном. Израильские авиавласти считают, что, если процедура вывода не будет восстановлена, в стране могут аннулировать до 50 000 авиабилетов.
1 июня BBC Verify сообщил, что Иран с начала вооруженного конфликта нанес удары по 20 американским военным объектам на Ближнем Востоке. По данным расследования, масштабы ущерба оказались значительно больше, чем ранее признавали американские власти. Отмечалось, что в результате атак были повреждены современные системы противоракетной обороны THAAD, самолеты-заправщики, разведывательная авиация, радиолокационные станции и спутниковое оборудование. В частности, повреждения получили три батареи THAAD в ОАЭ и Иордании.