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Израиль отказался принять дополнительные самолеты-заправщики ВВС США

Ведомости

Израиль отказался принять дополнительные американские самолеты-заправщики в аэропорту «Бен-Гурион» близ Тель-Авива, сообщил портал Ynet со ссылкой на заявление министра транспорта Израиля Мири Регев.

«Сейчас разгар лета, сотни тысяч израильтян купили авиабилеты, а мы обещали разрешить их рейсы и не аннулировать ни одного билета из-за американских самолетов-заправщиков. Поэтому я поручила не разрешать посадку дополнительных самолетов-заправщиков сверх согласованного количества в 20 самолетов», – отметила глава минтранса.

По ее словам, остальные воздушные судна разместят на базах ВВС Израиля.

Как пишет портал, США в течение последнего месяца приостановили вывод своих самолетов-заправщиков из «Бен-Гуриона» на фоне эскалации конфликта с Ираном. Израильские авиавласти считают, что, если процедура вывода не будет восстановлена, в стране могут аннулировать до 50 000 авиабилетов.

1 июня BBC Verify сообщил, что Иран с начала вооруженного конфликта нанес удары по 20 американским военным объектам на Ближнем Востоке. По данным расследования, масштабы ущерба оказались значительно больше, чем ранее признавали американские власти. Отмечалось, что в результате атак были повреждены современные системы противоракетной обороны THAAD, самолеты-заправщики, разведывательная авиация, радиолокационные станции и спутниковое оборудование. В частности, повреждения получили три батареи THAAD в ОАЭ и Иордании.

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