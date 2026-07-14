Израиль отказался принять дополнительные самолеты-заправщики ВВС США

1 июня BBC Verify сообщил, что Иран с начала вооруженного конфликта нанес удары по 20 американским военным объектам на Ближнем Востоке. По данным расследования, масштабы ущерба оказались значительно больше, чем ранее признавали американские власти. Отмечалось, что в результате атак были повреждены современные системы противоракетной обороны THAAD, самолеты-заправщики, разведывательная авиация, радиолокационные станции и спутниковое оборудование. В частности, повреждения получили три батареи THAAD в ОАЭ и Иордании.