BBC: Иран нанес удары по 20 военным объектам США с начала конфликта

В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении ответной операции против американской авиабазы после удара по острову Сирик. По данным Mehr, американские силы атаковали вышку связи на острове Сирик. После этого воздушно-космические силы КСИРа провели ответную атаку по авиабазе, которая, как утверждается, использовалась для нанесения удара по иранской территории. Центральное командование американских вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что на выходных США атаковали иранские радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками в Гаруке и на острове Кешм.