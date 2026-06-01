BBC: Иран нанес удары по 20 военным объектам США с начала конфликта
Иран с начала вооруженного конфликта нанес удары по 20 американским военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщил BBC Verify со ссылкой на анализ спутников снимков и видеоматериалов. По данным расследования, масштабы ущерба оказались значительно больше, чем ранее признавали американские власти.
Как отмечает BBC, с конца февраля иранские силы атаковали военные объекты США в восьми странах региона – Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Ираке, Иордании, Бахрейне и Омане. Под удары попали как американские базы, так и совместные военные объекты.
По данным журналистов, в результате атак были повреждены современные системы противоракетной обороны THAAD, самолеты-заправщики, разведывательная авиация, радиолокационные станции и спутниковое оборудование. В частности, повреждения получили три батареи THAAD в ОАЭ и Иордании. Стоимость одной такой системы оценивается примерно в $1 млрд. Ущерб также зафиксирован на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, где были повреждены самолеты-заправщики и разведывательные самолеты. Один из них аналитики идентифицировали как Boeing E-3 Sentry, стоимость замены которого может достигать $700 млн.
Кроме того, на авиабазе Али Аль-Салем и в лагере Арифджан в Кувейте были уничтожены топливные хранилища, авиационные ангары и жилые помещения для военнослужащих. По оценке аналитиков, повреждения получили и системы спутниковой связи. Согласно данным BBC Verify, с февраля были повреждены или уничтожены не менее 42 американских летательных аппаратов, включая истребители F-15 и F-35, 24 беспилотника MQ-9 Reaper и штурмовик A-10.
Эксперты отмечают, что по мере развития конфликта Иран изменил тактику. Если первоначально удары представляли собой массированные атаки по большому числу целей, то впоследствии Тегеран перешел к более точечным ударам по наиболее важным военным объектам.
1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран действительно хочет заключить мирное соглашение, которое будет отвечать интересам Вашингтона и его союзников.
В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении ответной операции против американской авиабазы после удара по острову Сирик. По данным Mehr, американские силы атаковали вышку связи на острове Сирик. После этого воздушно-космические силы КСИРа провели ответную атаку по авиабазе, которая, как утверждается, использовалась для нанесения удара по иранской территории. Центральное командование американских вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что на выходных США атаковали иранские радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками в Гаруке и на острове Кешм.