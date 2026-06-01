КСИР заявил об ответном ударе по базе США после атаки на остров Сирик

30 мая Bloomberg писал, что в результате ракетного удара Ирана по авиабазе США в Кувейте пострадали пять американцев. Граждане США получили легкие ранения. Среди них были как гражданские лица, так и военнослужащие. В результате удара два беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью около $30 млн каждый получили серьезные повреждения, один из них уничтожен. Иран нанес удар в тот момент, когда президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения сделки с Ираном.