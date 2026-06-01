КСИР заявил об ответном ударе по базе США после атаки на остров Сирик
Иранские военные объявили о проведении ответной операции против американской авиабазы после удара по острову Сирик. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
По данным агентства, американские силы нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. После этого Воздушно-космические силы КСИР провели ответную атаку по авиабазе, которая, как утверждается, использовалась для нанесения удара по иранской территории. В КСИР заявили, что в ходе операции были поражены все намеченные цели.
Иранские военные также предупредили о готовности к более жестким действиям в случае новых атак со стороны США.
30 мая Bloomberg писал, что в результате ракетного удара Ирана по авиабазе США в Кувейте пострадали пять американцев. Граждане США получили легкие ранения. Среди них были как гражданские лица, так и военнослужащие. В результате удара два беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью около $30 млн каждый получили серьезные повреждения, один из них уничтожен. Иран нанес удар в тот момент, когда президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения сделки с Ираном.
28 мая агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что военные США сбили четыре иранских ударных беспилотника и ударили по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас. С нее планировался запуск пятого беспилотника.