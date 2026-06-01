США ударили по иранским военным объектам в Гаруке и на острове Кешм

1 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении ответной операции против американской авиабазы после удара по острову Сирик. По данным Mehr, американские силы атаковали вышку связи на острове Сирик. После этого воздушно-космические силы КСИР провели ответную атаку по авиабазе, которая, как утверждается, использовалась для нанесения удара по иранской территории. 30 мая Bloomberg писал, что при ракетном ударе Ирана по авиабазе США в Кувейте пострадали пять американцев. Два беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью около $30 млн каждый получили серьезные повреждения, один из них уничтожен.