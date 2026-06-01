США ударили по иранским военным объектам в Гаруке и на острове Кешм
На выходных США атаковали иранские радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками в Гаруке и на острове Кешм. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование американских вооруженных сил США (CENTCOM).
В сообщении указано, что удары были нанесены 30 и 31 мая в ответ на «агрессивные действия» Тегерана, включая сбитый американский беспилотник MQ-1, действовавший в международных водах. В качестве реакции американские истребители уничтожили иранские средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два ударных беспилотника, «которые представляли явную угрозу для кораблей, проходящих через региональные воды».
1 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении ответной операции против американской авиабазы после удара по острову Сирик. По данным Mehr, американские силы атаковали вышку связи на острове Сирик. После этого воздушно-космические силы КСИР провели ответную атаку по авиабазе, которая, как утверждается, использовалась для нанесения удара по иранской территории. 30 мая Bloomberg писал, что при ракетном ударе Ирана по авиабазе США в Кувейте пострадали пять американцев. Два беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью около $30 млн каждый получили серьезные повреждения, один из них уничтожен.
31 мая Newsmax писал, что, согласно заявлению спикера парламента Мохаммад Багера Галибафа, Иран не согласится ни на какую сделку с США, пока не будут обеспечены права иранского народа. 29 мая президент США Дональд Трампобещал вскоре решить судьбу соглашения, большая часть пунктов которого уже согласована, но Тегеран должен полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив.