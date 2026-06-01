Эксперты оценили вызовы для России из-за войны на Ближнем Востоке

Фоном для происходящих процессов является эволюция политического исламизма в последние годы, пишет еще один автор доклада – замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. К 2020-м гг. умеренный исламизм в арабских странах был вытеснен на обочину политической жизни, а радикальный, вроде ИГ (запрещена и признана террористической в России), встретил противодействие мирового сообщества, говорит он. Но сейчас создаются предпосылки для «исламистского реванша» на фоне социально-политического кризиса в регионе и отсутствия привлекательных идей со стороны светских властей, считает Кузнецов. Примером этого реванша стали Афганистан в 2021 г., Сирия в 2024 г. при неспособности Израиля уничтожить движения «Хамас» и «Хезболла» в Газе и Ливане, а также хуситов в Йемене.