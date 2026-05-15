Как война США и Ирана проявилась на встрече министров стран БРИКС в Дели

Дели не готов превращать БРИКС в трибуну Ирана, будучи партнером Израиля, но и не может игнорировать удар по своим интересам, отмечает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. ОАЭ не выходят из БРИКС, но не дают Ирану навязать формат конфронтации, считает он. Конфликт Ирана и ОАЭ подтверждает скептицизм Индии к расширению организации, хотя ее все еще, включая Пакистан, видят как ключевую незападную площадку, говорит Макаревич. БРИКС, включив страны с несовместимыми интересами, поставила под вопрос способность быть субъектом в области безопасности и играть роль центра нового миропорядка, указывает Сухов. России и Китаю БРИКС выгодна для критики Запада, но жесткая поддержка Ирана создает напряжение с ОАЭ, Египтом и Индией, говорит он, а страны Залива – важные партнеры для Москвы.