Как война США и Ирана проявилась на встрече министров стран БРИКС в Дели

Как война США и Ирана проявилась на встрече министров стран БРИКС в ДелиИндия хочет разрешения этого конфликта
В столице Индии Дели 14–15 мая прошел саммит министров иностранных дел (СМИД) стран – членов БРИКС, который должен был определить повестку сентябрьской встречи лидеров организации. Российский министр Сергей Лавров посетил СМИД, но его коллеги из ОАЭ и Китая – нет. Одна из ключевых причин – тлеющий вооруженный конфликт члена БРИКС с 2024 г. Ирана с США и их арабскими партнерами, в первую очередь с ОАЭ.
«Конфликт в Западной Азии заслуживает особенного внимания. Продолжающаяся напряженность, риски для морского трафика и перебои [в работе] энергоинфраструктуры демонстрируют хрупкость ситуации», – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, открывая пленарную сессию. В Персидском заливе из-за блокады Ормуза заперты 13 индийских судов. Блокада бьет по Индии: премьер Нарендра Моди 10 мая объявил о мерах «экономического патриотизма» – «разумного использования» ресурсов из-за перебоев поставок с Ближнего Востока, откуда Дели получал половину углеводородов при общей зависимости от их импорта в 90%. Моди призвал индийцев работать дома и использовать общественный транспорт вместо личного. Начав с себя, премьер, 14 мая посетивший СМИД БРИКС, сократил кортеж с 15 до двух машин. Так сделал и ряд высших чиновников. Моди попросил сограждан не покупать золотых украшений год и отменить «ненужные поездки за границу». Все это вызвало активные обсуждения в СМИ и критику в парламенте.
Решения конфликта пока не найдено. Тегеран ограничивает проход судов через Ормуз лишь дружественными странами и берет «пошлину», что увеличивает издержки Индии, впервые за семь лет начавшей закупать иранскую нефть. Тегеран и Вашингтон не принимают требований друг друга. В начале мая Иран атаковал ключевой для Эмиратов в условиях блокады Ормуза нефтеналивной порт Фуджейра на побережье Оманского залива. Но и ОАЭ вместе с Саудовской Аравией, по данным The Wall Street Journal, не афишируя, наносили удары по Ирану.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в Дели 14 мая попытался не упоминать ОАЭ «ради сохранения единства» БРИКС, но не сдержался и обвинил их в прямом участии «в агрессивных действиях против моей страны», предупредив о последствиях «сговора с Израилем».
В Дели 14–15 мая, кроме Индии, Ирана и России, были министры иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра, ЮАР Рональд Ламола, а также вступивших в 2024 г. в БРИКС Египта Бадр Абдельати и Эфиопии Гедеон Тимофеос. Был и глава МИДа вступившей неожиданно в БРИКС в 2025 г. Индонезии Сугионо. От партнеров БРИКС встречу посетили министры иностранных дел Малайзии Мохаммад Хасан и Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу. Юго-Восточная Азия тоже пытается справиться с перебоями поставок углеводородов.
Лавров 13 мая встретился с Джайшанкаром, а 14 мая в выставочном центре «Бхарат Мандапам» выступил на закрытой сессии «Глобальные и региональные проблемы», к которым относится конфликт в Персидском заливе. Российский министр встретился также 14 мая с бразильским, египетским и индонезийским коллегами из числа полноправных членов организации, а также министрами стран-партнеров: 14 мая – с таиландским и 15 мая – с кубинским, Бруно Родригесом. Куба страдает от блокады США, Родригес назвал ситуацию гуманитарной катастрофой.
Позиция Индии по Ирану двойственна: она за дипломатию, но критикует посредничество Пакистана, отмечает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. В политических кругах Дели считают, что Индия должна быть активнее, хотя ее возможности ограничены, продолжает Макаревич: «Страна страдает от шоков, вызванных блокадой Ормуза. А попытка Моди выступить «отцом нации» в вопросе экономии подогрела пессимизм и критику».
Дели не готов превращать БРИКС в трибуну Ирана, будучи партнером Израиля, но и не может игнорировать удар по своим интересам, отмечает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. ОАЭ не выходят из БРИКС, но не дают Ирану навязать формат конфронтации, считает он. Конфликт Ирана и ОАЭ подтверждает скептицизм Индии к расширению организации, хотя ее все еще, включая Пакистан, видят как ключевую незападную площадку, говорит Макаревич. БРИКС, включив страны с несовместимыми интересами, поставила под вопрос способность быть субъектом в области безопасности и играть роль центра нового миропорядка, указывает Сухов. России и Китаю БРИКС выгодна для критики Запада, но жесткая поддержка Ирана создает напряжение с ОАЭ, Египтом и Индией, говорит он, а страны Залива – важные партнеры для Москвы.
