Лавров в Нью-Дели провел встречу с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Дели на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Переговоры глав МИД России и Ирана в Дели», – написала дипломат в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию со встречи.
Лавров прибыл в Индию 13 мая для участия в мероприятиях по линии БРИКС. В первый день визита он также провел отдельную встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
В прошлый раз Лавров с Аракчи встречались 27 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой иранского МИДа в Президентской библиотеке.
Во время той поездки Аракчи поблагодарил главу РФ за соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи и поздравление с избранием нового лидера Ирана. По словам главы иранского МИДа, Тегеран рассматривает отношения с Москвой как стратегическое партнерство «на самом высоком уровне».