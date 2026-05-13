MOEX173,46+0,12%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,33+0,02%
Лавров прибыл в Индию для участия в совещаниях по линии БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, где примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

После прибытия вечером 13 мая Лавров отдельно встретился со своим индийским коллегой Субраманьмом Джайшанкаром.

МИД РФ сообщал, что в ходе мероприятий министрам предстоит провести углубленный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной повестки дня. Главы внешнеполитических ведомств обсудят итоги двадцатилетнего сотрудничества в формате БРИКС и дальнейшие перспективы. Ожидается, что министры иностранных дел также обсудят саммит лидеров стран объединения, запланированный на сентябрь 2026 г.

Индия в 2026 г. председательствует в БРИКС и второй раз с 2016 г. станет хозяйкой саммита лидеров стран объединения. Мероприятие пройдет в Дели в сентябре.

В начале декабря 2025 г. президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом. Он провел переговоры с Моди, по итогам которых было подписано совместное заявление из 70 пунктов. Компании из РФ и Индии подписали ряд соглашений.

