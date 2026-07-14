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Министр обороны Венгрии заявил о стремлении «захлопнуть дверь перед Россией»

Ведомости

Новое правительство Венгрии хочет «захлопнуть дверь перед Россией», чтобы восстановить доверие НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава минобороны страны Ромулус Русин-Сенди в ходе конференции «Будапештские переговоры по энергетике и безопасности», передает портал Telex.

«Венгрия должна восстановить доверие союзников, и мы закроем дверь перед Россией», – сказал он.

Глава оборонного ведомства также утверждал, что российская разведка якобы хотела «проникнуть через черный ход» в Венгрию и другие европейские страны.

4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает слова нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Россией, так и ситуации вокруг Украины. По словам дипломата, РФ рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на них возложили граждане страны.

В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы, в результате которых победу одержала партия «Тиса». Пост премьер-министра страны занял Петер Мадьяр.

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