Министр обороны Венгрии заявил о стремлении «захлопнуть дверь перед Россией»
Новое правительство Венгрии хочет «захлопнуть дверь перед Россией», чтобы восстановить доверие НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава минобороны страны Ромулус Русин-Сенди в ходе конференции «Будапештские переговоры по энергетике и безопасности», передает портал Telex.
«Венгрия должна восстановить доверие союзников, и мы закроем дверь перед Россией», – сказал он.
Глава оборонного ведомства также утверждал, что российская разведка якобы хотела «проникнуть через черный ход» в Венгрию и другие европейские страны.
4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает слова нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Россией, так и ситуации вокруг Украины. По словам дипломата, РФ рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на них возложили граждане страны.
В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы, в результате которых победу одержала партия «Тиса». Пост премьер-министра страны занял Петер Мадьяр.