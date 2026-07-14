Министр обороны Венгрии заявил о стремлении «захлопнуть дверь перед Россией»

4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает слова нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Россией, так и ситуации вокруг Украины. По словам дипломата, РФ рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и той ответственности, которую на них возложили граждане страны.