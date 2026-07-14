Суд Стамбула объявил Нетаньяху в розыск через Интерпол

Как пишет Sabah, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении запроса в Интерпол на розыск Нетаньяху. В отношении израильского премьера и ряда других высокопоставленных должностных лиц расследуется дело по обвинениям в преступлениях против человечности, геноциде, умышленном причинении вреда здоровью и пытках.