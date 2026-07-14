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Суд Стамбула объявил Нетаньяху в розыск через Интерпол

Ведомости

Стамбульский суд постановил объявить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника по обвинениям в преступлениях против человечности. Об этом сообщил Hürriyet Daily News.

По данным издания, соответствующее решение принял 11-й Высший уголовный суд Стамбула в рамках расследования перехвата израильскими военными гуманитарной флотилии Sumud, направлявшейся в сектор Газа. Среди участников миссии были граждане Турции.

Как пишет Sabah, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении запроса в Интерпол на розыск Нетаньяху. В отношении израильского премьера и ряда других высокопоставленных должностных лиц расследуется дело по обвинениям в преступлениях против человечности, геноциде, умышленном причинении вреда здоровью и пытках.

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Кроме того, в обвинительном заключении фигурируют статьи, связанные с уничтожением имущества, особо тяжким грабежом, воспрепятствованием судоходству, незаконным захватом судов и незаконным лишением свободы.

Как напоминает издание, в ноябре 2025 г. стамбульский суд уже выдал предварительные ордера на арест Нетаньяху и десятков других израильских чиновников.

В апреле 2026 г. прокуратура Стамбула завершила подготовку обвинительного заключения, потребовав для фигурантов пожизненного заключения при отягчающих обстоятельствах, заявив, что турецкие суды обладают юрисдикцией по этому делу в соответствии с нормами международного морского права.

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