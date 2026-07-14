Трамп передумал брать пошлину в 20% за проход через Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от идеи взимать 20%-ный сбор за проход судов через Ормузский пролив. Вместо этого, по его словам, расходы США будут компенсироваться за счет торговых и инвестиционных соглашений со странами Персидского залива. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.