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Трамп передумал брать пошлину в 20% за проход через Ормуз

Вместо этого президент США рассчитывает на инвестиции от стран Персидского залива
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от идеи взимать 20%-ный сбор за проход судов через Ормузский пролив. Вместо этого, по его словам, расходы США будут компенсироваться за счет торговых и инвестиционных соглашений со странами Персидского залива. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно полезными для них и их будущего», – отметил Трамп.

Президент США также заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением иранских. По его словам, любое судно, следующее в иранский порт или покидающее его, будет подвергаться блокаде со стороны американских военных.

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13 июля Трамп объявил, что США берут под контроль Ормузский пролив, а также возобновляют морскую блокаду портов Ирана. Тогда он пояснял, что для финансирования мер по обеспечению безопасности будет введена пошлина в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив.

После этого против инициативы с пошлинами в Ормузе выступили крупнейшие судоходные компании, отраслевые ассоциации и Международная морская организация ООН (IMO), указав, что международное право не предусматривает обязательных сборов за транзит через международные проливы.

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