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Россия и США договорились завершить эксплуатацию МКС в конце 2030 года

Ведомости

Россия и США разработали совместную программу контролируемого сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты, которая предусматривает завершение ее эксплуатации в конце 2030 г. Об этом стало известно по итогам встречи первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова с главой NASA Джаредом Айзекманом, передает «РИА Новости».

Помимо программы завершения работы МКС, стороны обсудили перспективы взаимодействия по национальным орбитальным станциям. Российская сторона заявила о готовности обсуждать с NASA механизмы взаимной помощи в случае возникновения нештатных ситуаций на будущих орбитальных комплексах.

Также Мантуров отметил потенциал сотрудничества в рамках лунных программ. По его словам, Россия и США могут совместно работать над созданием стыковочных механизмов, систем радиосвязи, а также спутниковой связи и навигации для перспективных лунных миссий.

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Еще одним направлением для сотрудничества первый вице-премьер назвал космическую медицину и биологию. В этих областях, по его словам, возможно проведение совместных научных экспериментов.

13 июля Айзекман прибыл на Байконур, откуда международный экипаж 14 июля отправился на МКС. Айзекман вместе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым проводили участников предстоящей экспедиции.

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