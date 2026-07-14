Средства ПВО за день сбили 36 летевших на Москву украинских БПЛА

13 июля Московская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников ВСУ. По данным губернатора Андрея Воробьева, за ночь силы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 81 БПЛА над районами региона. В поселке Пионерский Истры при падении дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Также были повреждены жилые дома в Солнечногорске и Можайске.