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Средства ПВО за день сбили 36 летевших на Москву украинских БПЛА

Ведомости

Российские средства ПВО с начала дня уничтожили уже 36 украинских беспилотников, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 20:18 мск Собянин заявил об уничтожении семи дронов. До этого, в 19:17 мск, он сообщал о ликвидации еще четырех беспилотников. По словам мэра, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Минобороны до этого сообщало, что в ночь на 14 июля силы ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 регионами РФ, в том числе над Московской областью.

13 июля Московская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников ВСУ. По данным губернатора Андрея Воробьева, за ночь силы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 81 БПЛА над районами региона. В поселке Пионерский Истры при падении дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Также были повреждены жилые дома в Солнечногорске и Можайске.

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