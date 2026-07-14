Средства ПВО за день сбили 36 летевших на Москву украинских БПЛА
Российские средства ПВО с начала дня уничтожили уже 36 украинских беспилотников, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 20:18 мск Собянин заявил об уничтожении семи дронов. До этого, в 19:17 мск, он сообщал о ликвидации еще четырех беспилотников. По словам мэра, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Минобороны до этого сообщало, что в ночь на 14 июля силы ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 регионами РФ, в том числе над Московской областью.
13 июля Московская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников ВСУ. По данным губернатора Андрея Воробьева, за ночь силы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 81 БПЛА над районами региона. В поселке Пионерский Истры при падении дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Также были повреждены жилые дома в Солнечногорске и Можайске.