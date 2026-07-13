Что известно о ночных украинских атаках на Московский регион

Что известно о ночных украинских атаках на Московский регионПогибли три человека
С вечера 12 июля украинские беспилотники предприняли попытку массированной атаки на Москву и Подмосковье. С 20:30 мск в сторону Московского региона направлялись свыше 350 украинских беспилотников, большую часть из которых силы ПВО сбили на дальних подступах, сообщал мэр Сергей Собянин. В Московской области в результате атак есть погибшие и раненые. О том, что известно об атаках к этому часу, – в материале «Ведомостей».
Собянин проинформировал, что на подлете к столице были сбиты 50 беспилотников. О последних пяти сбитых БПЛА мэр сообщил в 04:54 мск 13 июля. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ нейтрализовали в небе над Московской областью 81 украинский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Воробьев. БПЛА были уничтожены над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной.
При падении дрона в поселке Пионерский в Истре погибли три человека, еще трое получили ранения. Начались пожары в пяти частных домах. В Солнечногорске беспилотник врезался в многоквартирный дом – пострадали два человека, были повреждены стена и остекление. Два частных дома пострадали в деревне Бабкино. В Можайске были повреждены карниз и два окна многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.
Городские прокуроры контролируют соблюдение прав жителей Московской области, пострадавших от ночной атаки БПЛА, по указанию прокурора региона Сергея Забатурина. Они координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для всесторонней помощи пострадавшим. Организована горячая линия.
С вечера 12 июля Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».
По данным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 342 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники были уничтожены над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и над акваториями Азовского и Черного морей.
Российское военное ведомство также сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ продолжили атаку на порты Украины. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. При групповых ударах использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.