Что известно о ночных украинских атаках на Московский регион

С вечера 12 июля украинские беспилотники предприняли попытку массированной атаки на Москву и Подмосковье. С 20:30 мск в сторону Московского региона направлялись свыше 350 украинских беспилотников, большую часть из которых силы ПВО сбили на дальних подступах, сообщал мэр Сергей Собянин. В Московской области в результате атак есть погибшие и раненые. О том, что известно об атаках к этому часу, – в материале «Ведомостей».