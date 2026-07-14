Младшая сестра Линдси Грэма Дарлин заняла пост сенатора от Южной Каролины

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он представлял Южную Каролину в сенате с 2003 г. от Республиканской партии. С 2019 по 2021 г. занимал должность председателя сенатского комитета по судебной системе, с 2025 г. был председателем бюджетного комитета.