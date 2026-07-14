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Младшая сестра Линдси Грэма Дарлин заняла пост сенатора от Южной Каролины

Ведомости

Дарлин Грэм Нордон официально принесла присягу в качестве сенатора США от Южной Каролины. Она займет место своего покойного брата Линдси Грэма до окончания его полномочий в январе 2027 г.

Церемонию провел временный председатель сената Чак Грасслэй. Дарлин Грэм была в сопровождении сенаторов от Южной Каролины Тима Скотта и Алабамы Кэти Бритт, сообщил телеканал ABC.

13 июля президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что рекомендовал губернатору Генри Макмастеру Дарлин Грэм на должность временного сенатора от штата Южная Каролина. Он назвал это «замечательной данью уважения» Линдси Грэму, который в юном возрасте стал законным опекуном Дарлин Грэм после смерти их родителей.

Согласно законодательству штата, губернатор вправе по своему усмотрению назначить временного сенатора в случае смерти действующего члена верхней палаты конгресса. Назначенный кандидат исполняет обязанности до проведения выборов.

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он представлял Южную Каролину в сенате с 2003 г. от Республиканской партии. С 2019 по 2021 г. занимал должность председателя сенатского комитета по судебной системе, с 2025 г. был председателем бюджетного комитета.

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