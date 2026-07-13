Трамп предложил передать сестре Линдси Грэма его место в сенате
Президент США Дональд Трамп предложил назначить сестру умершего сенатора Линдси Грэма Дарлин Грэм временным членом сената от штата Южная Каролина. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, на должность временного сенатора от штата Южная Каролина. Это стало бы прекрасной данью уважения Линдси, который очень ее любил», – написал Трамп.
Согласно законодательству штата, губернатор вправе по своему усмотрению назначить временного сенатора в случае смерти действующего члена верхней палаты конгресса. Назначенный кандидат исполняет обязанности до проведения выборов.
Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он представлял Южную Каролину в сенате с 2003 г. от Республиканской партии. С 2019 по 2021 г. занимал должность председателя сенатского комитета по судебной системе, с 2025 г. был председателем бюджетного комитета.