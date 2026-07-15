В США ввели ограничения для возвращающихся из Конго американцев из-за Эболы
Администрация президента США Дональда Трампа запретила американцам, которые недавно находились в Демократической Республике Конго (ДРК), возвращаться домой, пока они не проведут до 21 дня в третьей стране. Меры приняты из-за продолжающейся вспышки лихорадки Эбола. Об этом пишет Politico со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, Вашингтон прибегнул к федеральному закону о транспорте, чтобы внести всех американских граждан, кто был в Конго, в список тех, кому нельзя садится на самолет до США. Администрация Трампа пытается предотвратить проникновение вируса в Штаты.
Издание напомнило, что во время вспышки эпидемии Эболы в Западной Африке в 2013 г. администрация экс-президента США Барака Обамы не вводила запреты на поездки. Тогда действовало правило, согласно которому путешественников перенаправляли в определенные аэропорты для проверки.
6 июля Конголезское агентство печати (ACP) со ссылкой на официальные данные писало, что от лихорадки Эбола в ДРК скончались 506 человек. Всего в стране зарегистрирован 1561 подтвержденный случай заболевания и 253 выздоровления. Согласно документу, общий уровень летальности составляет 32,4%, а показатель отслеживания контактов достиг 81,6%.
4 июля министерство коммуникаций и средств массовой информации Конго сообщало о 473 летальных исходах от вируса Эбола. На тот момент общее число подтвержденных случаев заражения составляло 1502.