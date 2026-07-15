В США ввели ограничения для возвращающихся из Конго американцев из-за Эболы

По его словам, Вашингтон прибегнул к федеральному закону о транспорте, чтобы внести всех американских граждан, кто был в Конго, в список тех, кому нельзя садится на самолет до США. Администрация Трампа пытается предотвратить проникновение вируса в Штаты.