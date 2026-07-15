Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX143,4-1,9%CNY Бирж.11,473+1,27%IMOEX2 170,78+0,29%RTSI882,48-0,83%RGBI112,88+0,19%RGBITR754,66+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США ввели ограничения для возвращающихся из Конго американцев из-за Эболы

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа запретила американцам, которые недавно находились в Демократической Республике Конго (ДРК), возвращаться домой, пока они не проведут до 21 дня в третьей стране. Меры приняты из-за продолжающейся вспышки лихорадки Эбола. Об этом пишет Politico со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Вашингтон прибегнул к федеральному закону о транспорте, чтобы внести всех американских граждан, кто был в Конго, в список тех, кому нельзя садится на самолет до США. Администрация Трампа пытается предотвратить проникновение вируса в Штаты.

Издание напомнило, что во время вспышки эпидемии Эболы в Западной Африке в 2013 г. администрация экс-президента США Барака Обамы не вводила запреты на поездки. Тогда действовало правило, согласно которому путешественников перенаправляли в определенные аэропорты для проверки.

6 июля Конголезское агентство печати (ACP) со ссылкой на официальные данные писало, что от лихорадки Эбола в ДРК скончались 506 человек. Всего в стране зарегистрирован 1561 подтвержденный случай заболевания и 253 выздоровления. Согласно документу, общий уровень летальности составляет 32,4%, а показатель отслеживания контактов достиг 81,6%.

4 июля министерство коммуникаций и средств массовой информации Конго сообщало о 473 летальных исходах от вируса Эбола. На тот момент общее число подтвержденных случаев заражения составляло 1502.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь